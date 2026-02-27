PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Haltern am See/ Duisburg: Tatverdächtige nach bandenmäßigen Wohnungseinbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen ermitteln gemeinsam in einem Verfahren wegen der bandenmäßigen Begehung von Wohnungseinbrüchen.

Die Beschuldigten aus Haltern am See und Marl sollen in wechselseitiger Beteiligung Wohnungseinbrüche in Einfamilienhäusern begangen haben. Mit verschiedenen Autos begaben sie sich mehrfach auf Diebestour in verschiedene Städte des Kreises Recklinghausen und umliegender Behörden. Hierzu hebelten sie überwiegend Scheiben von Terrassentüren und Fenstern in Erdgeschossen auf. Nach den Durchsuchungen der Häuser verschütteten sie teilweise, vermutlich zur gedachten Spurenvernichtung, Flüssigkeiten aus.

Bei gestrigen Durchsuchungsmaßnahmen in den Städten Marl, Haltern am See und Duisburg, konnten insgesamt acht Männer vorläufig festgenommen werden. Ein 26-Jähriger aus Albanien (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) und ein 43-jähriger Kosovare mit Wohnsitz in Marl sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen konnten die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Recklinghausen Beweismittel in Form von Schmuck, Bargeld und einer verdächtigen Flüssigkeit sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

