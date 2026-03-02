PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vermisste wieder da

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach der 15-Jährigen aus Recklinghausen hat sich erledigt. Sie konnte ins Ansbach angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichen Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

