Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Vermisste wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach der 15-Jährigen aus Recklinghausen hat sich erledigt. Sie konnte ins Ansbach angetroffen werden.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichen Fotos zu löschen.
