Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (26. Februar) wurde ein 32-Jähriger aus Recklinghausen schwer verletzt - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der Recklinghäuser war gegen 19:20 Uhr zusammen mit einem Bekannten auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Castroper Straße unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es zu einem Streit mit einem weiteren Mann. Der Unbekannte soll den 32-Jährigen dabei geschlagen haben. Der Recklinghäuser wurde schwer verletzt. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus und informierte einen Tag später die Polizei. Personenbeschreibung: ca. 40 Jahre alt - blaue Jacke - dünn - ca. 1,70 Meter - 1,75 Meter - Cappy

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

