Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeuge nach Unfall gesucht - Motorradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Beide Fahrzeugführer waren gegen 17:30 Uhr auf der Granatstraße unterwegs. Der 20-Jährige Motorradfahrer (aus Haltern am See) fuhr in Richtung Haltern am See. Die 49-jährige Autofahrerin aus Groß Reken war in Richtung Reken unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 20-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Auto. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein bislang unbekannter Mann hatte mit seinem Auto (weißer BMW 5er Baureihe, Kennzeichen aus München) am Unfallort gehalten und sich nach den Unfallbeteiligten erkundigt. Anschließend hatte er seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei sucht jetzt den Mann, da er möglicherweise Angaben zum Unfall machen kann.

Personenbeschreibung: 35 - 40 Jahre alt, schlank, ca. 1,80m groß

Wer kann Angaben zu dem Mann oder dem Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
