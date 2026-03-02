Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Einbrüche im Kreis Recklinghausen: Zeugenhinweise erbeten

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwei unbekannte Männer kletterten am Freitagmorgen über ein Gartentor und verschafften sich somit Zugang zur Rückseite einer Doppelhaushälfte an der Castroper Straße. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und begaben sich ins Innere des Hauses. Zwischen 10:29 und 10:42 Uhr wurden sämtliche Räume betreten und nach Diebesgut durchsucht. Es wurde mutmaßlich Schmuck entwendet. Über den Einstiegsweg entfernten sich die Täter unerkannt in südwestliche Richtung. Eine Überwachungskamera konnte die Täter aufnehmen: Täter 1: männlich - etwa 17 bis 25 Jahre alt - blonde Haare mit auffälligem Undercut - schwarze Winterjacke der Marke "The North Face" - rote Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten - helle Schuhe mit weißen Sohlen Täter 2: männlich - etwa 17 bis 25 Jahre alt - schwarze Haare - schwarzer Kinnbart - olivgrüne Daunenjacke - dunkler Kapuzenpullover - blaue Jeanshose - olivgrüne Schuhe mit weißen Sohlenrändern und dunkler Sohle.

Oer-Erkenschwick

Am Freitagabend traf ein zurückkehrendes Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus an der Rostocker Straße auf einen unbekannten Mann. Dieser flüchtete beim Erblicken der Eheleute. Dies geschah um um 19:44 Uhr. Eine Beschreibung des Unbekannten war nicht möglich, da dieser eine Taschenlampe in der Hand hielt und die Geschädigten blendete. Es soll sich um eine ca. 170 cm große Person gehandelt haben. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor.

Waltrop

Am Samstag begaben sich unbekannte Täter durch den Garten zur Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses an der Gartenstraße. Der Einbruch geschah im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr. Hier beschädigten sie die Scheibe der Terrassentür und öffneten durch das entstandene Loch den Griff der Tür. In dem Haus durchsuchten sie alle Räume. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Im Haus wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Die Täter verließen den Tatort auf dem Einstiegsweg.

Marl

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 09:50 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster an einer Schule an der Hervester Straße ein. Hierdurch gelangten die unbekannten Tatverdächtigen ins Innere des Gebäude. Dort warfen sie diverse Schuhe, aus einem im Schulflur befindlichen Schuhregal, auf den Schulhof und öffneten Schranktüren in mind. einem Raum. Die Unbekannten entfernten sich über eine Notausgangstür in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Herten

Gestern Abend zwischen 19:00 und 19:40 Uhr gelangten drei bislang unbekannte Täter durch Übersteigen einer Mauer auf das Grundstück des freistehenden Mehrfamilienhaus an der Buerer Straße. Hier kletterten sie auf den Balkon zur Erdgeschosswohnung und versuchten zunächst die dortige Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang beschädigten sie die Scheibe und versuchten den innenliegenden Griff umzulegen. Die zurückkehrende Bewohnerin überraschte die Tatverdächtigen hierbei, so dass diese in Richtung Westerholt flüchteten.

Täterbeschreibung: 3 Männer, "Mitte 20"-Jahre alt, schlank/schmächtig, ca. 170-180 cm groß, mit Jogginghosen und dunklen Oberteilen bekleidet. Zusätzlich trugen sie Sturmhauben mit Sehschlitzen. Weiter fiel der Anwohnerin bei Annäherung an ihre Wohnung ein dunkler BMW auf, der auffällig langsam die Straße entlang fuhr. Dieser soll ein auswärtiges Städtekennzeichen gehabt. Ob das Auto tatsächlich im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist unklar.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell