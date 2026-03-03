PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann verletzt - Streit unter Bekannten

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es am ZOB zu einem Streit zwischen drei Männern. Die Beteiligten sind sich untereinander bekannt. Ein 30-Jähriger aus Recklinghausen hielt sich gegen 14:45 Uhr an einem Bussteig auf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 30-Jähriger, der ebenfalls aus Recklinghausen kommt, und ein weiterer Mann ihn mehrmals geschlagen haben. Dabei wurde er vermutlich leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Tatverdächtige suchte selbstständig die Bundespolizei auf schilderte den Sachverhalt. Auch zur Identität des zweiten Mannes, der auf den Recklinghäuser eingeschlagen haben soll, liegen der Polizei Hinweise vor. Nach ersten Informationen gibt es seit längerer Zeit Streitigkeiten zwischen den Männern.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

