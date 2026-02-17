PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe klauen Werkzeug

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende in Bremerhaven-Bürgerpark in der Zeit vom 15. Februar, 18.30 Uhr, bis zum 16. Februar, 2 Uhr, auf einer Baustelle im Bereich der Hexenbrücke diverses Werkzeug entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem umzäunten Gelände, auf dem mehrere Container zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterial standen. Dort durchtrennte er die Vorhängeschlösser der Metallboxen und stahl daraus Werkzeug, mit dem er anschließend unerkannt verschwand. Der genaue Umfang der Beute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Hexenbrücke oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

