Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtliche Randalierer auf der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Zwei auf der Hafenstraße randalierende Männer riefen die Polizei auf den Plan, nachdem diese von Anwohnern alarmiert worden war. Einer Anwohnerin fielen am 15. Februar, gegen 4 Uhr, streitende Männer auf der Straße auf, woraufhin sie die Polizei informierte.

Die Einsatzkräfte konnten auf Höhe des Leher Tors tatsächlich zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren feststellen. Wie sich herausstellte, kamen die beiden gemeinsam von einer Feier und gerieten auf dem Heimweg aneinander. Dabei wurde eine Flasche auf der Straße zerschlagen und ein aufgehängter Mülleimer abgetreten.

Die Beamten stellten die Personalien der Kontrahenten fest und hängten den Mülleimer provisorisch wieder ein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

