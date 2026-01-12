Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizei bittet nach Raub auf einen 74-Jährigen um Mithilfe + versuchter Snackautomaten-Diebstahl: Täter festgenommen + Einbrecher in Arztpraxis + Vandale beschädigt grauen Benz

Cölbe-Schönstadt: Polizei bittet nach Raub auf einen 74-Jährigen um Mithilfe

Zwei maskierte Männer drangen am frühen Freitagmorgen (9. Januar) gegen 4.45 Uhr über eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus eines 74-jährigen Bewohners in der Straße "Am Schulgarten" ein. Die Männer bedrohten den Senior mit einer Schusswaffe und forderten ihn auf einen Tresorschlüssel herauszugeben. Die Täter erbeuteten Münzgeld und Banknoten im Wert von mindestens 30.000 Euro. Außerdem nahmen sie Schmuck mit. Der 74-Jährige wurde nicht verletzt. Laut den Angaben des Opfers waren die Täter maskiert und schwarz gekleidet. Zudem sollen sie "schlecht Deutsch" gesprochen haben. Die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei suchen nach Zeugen und fragen: Wem sind am frühen Freitagmorgen in Cölbe-Schönstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Versuchter Snackautomaten-Diebstahl: Täter festgenommen

Marburger Polizisten nahmen in der Nacht zu heute (12. Januar) einen 30-Jährigen fest. Dieser versuchte zusammen mit einem Komplizen einen Snackautomaten in der Frauenbergstraße mutmaßlich mit einer Flex zu öffnen und die Geldkassette zu klauen. Zwei Zeugen nahmen die Männer gegen 3.15 Uhr wahr und alarmierten die Polizei. Währenddessen flüchtete das Duo auf Fahrrädern über die Fußgängerbrücke in Richtung "Am Krekel". In diesem Bereich fielen den Streifen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei verdächtige Personen auf, die den Täterbeschreibungen entsprachen. Die Ordnungshüter nahmen den 30 Jahre alten Mann fest und verbrachten ihn auf die Dienststelle nach Marburg. Der zweite Täter flüchtete auf seinem Fahrrad. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 30-Jährige nach Hause entlassen. Der entstandene Sachschaden an dem Snackautomaten wird mit circa 100 Euro beziffert. Zu dem flüchtigen Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor. Er wird auf circa 30 Jahre geschätzt, mit hellem Teint und blauen Augen. Er hatte kurze blonde Haare und war schwarz gekleidet.

Die Polizei in Marburg bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder "Flexgeräusche" wahrgenommen haben, sich zu melden. Weiterhin sucht sie Personen, die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Diese werden gebeten die Telefonnummer (06421) 4060 zu wählen.

Marburg: Einbrecher in Arztpraxis

Einbrecher gelangten zwischen Samstag (10. Januar) 20 Uhr und Sonntag (11. Januar) 15.20 Uhr in ein Gebäude in der Universitätsstraße. Im ersten Obergeschoss hebelten sie die Eingangstür einer Arztpraxis auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen Bargeld aus einer Kaffeekasse sowie Briefmarken mit. Den Schaden an der Eingangstür schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Vandale beschädigt grauen Benz

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an einem grauen Mercedes-Benz verursachte am Sonntag (11. Januar) ein Unbekannter. Der Pkw parkte zwischen 17.30 Uhr und 23.45 Uhr in der Großseelheimer Straße. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und zerkratzte die Tür sowie den Kotflügel. Die Marburger Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Vandalen geben können, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

