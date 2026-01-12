Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wohnung durchwühlt + Der Helfer, der nicht helfen durfte + Opel beschädigt + Reifen zerstochen +

Bad Nauheim: Wohnung durchwühlt

Im Zeitraum von Sonntag (11.01.2026), 16:30 Uhr bis Montag (12.01.2026), 04:55 Uhr drangen Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Sauerbrunnen" in Steinfurth ein. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Kefenrod: Der Helfer, der nicht helfen durfte

Am Samstagabend (10.01.2026) sicherte eine Streife der Polizeistation Büdingen gegen 22:35 Uhr auf der L 3010 zwischen Kefenrod und Wenings einen im Straßengraben steckenden VW Polo ab. Dieser war zuvor aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei einen Leitpfosten beschädigt. Der 39-jährige Fahrer eines Opel Astra kam zur Unfallstelle, um dem Polo-Fahrer, einem 18-Jährigen aus Gedern, zu helfen. Beim Rangieren stieß er dabei jedoch mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Streifenwagen. Die Beamten bemerkten, dass der 39-jährige Mann aus Kefenrod unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von 1,06 Promille. Für den Opel-Fahrer zog dies eine Blutentnahme auf der Polizeistation Büdingen nach sich. Ein Verfahren kommt auch auf den 18-jährigen Gederner zu. Dieser ist nämlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein im Graben steckendes Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rockenberg: Opel beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in Oppershofen am Samstag (10.01.2026) zwischen 04:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Scheibe sowie die Scheibenwischer eines roten Opel Astra. Das Fahrzeug parkte in der Södeler Straße. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach zu wenden.

Rosbach: Reifen zerstochen

Mehrere Reifen eines Anhängers zerstach ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Ober-Rosbach. Zwischen Samstag (10.01.2026), 16:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 10:45 Uhr war der Anhänger im Butzbacher Pfad abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

