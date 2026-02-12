Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots)

Einer zivilen Fußstreife der Polizei war in Bremerhaven-Mitte am Mittwochmittag, 11. Februar, gegen 11.15 Uhr in der Fußgängerzone ein Mann aufgefallen, der sich verdächtig im Eingangsbereich eines großen Bekleidungsgeschäftes aufhielt.

Die Polizisten beobachteten, wie der Mann das Geschäft betrat und es wenig später mit einem offensichtlich neuwertigen Mantel unter dem Arm wieder verließ. Aufgrund seines verdächtigen Verhaltens stellten die Beamten den 34-Jährigen zur Rede. In der anschließenden Befragung geriet der Mann in Widersprüche, was die Polizisten weiter misstrauisch machte.

Die Beamten konnten in dem Geschäft ermitteln, dass der Mantel dort tatsächlich gestohlen wurde. Daraufhin stellten sie das Diebesgut sicher.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Der 34-jährige Mann konnte nach Klärung des Sachverhalts vor Ort nach Hause gehen.

