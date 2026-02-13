Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dreister Dieb stiehlt Seniorin Handtasche aus dem Auto

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall, in dem ein unbekannter Täter ein Seniorenpaar dreist bestohlen hat. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 11. Februar, an der Potsdamer Straße in Bremerhaven-Lehe. Die Senioren waren gegen 16 Uhr mit dem Auto an ihrer Wohnanschrift angekommen und ausgestiegen. Während der lebensältere Mann seiner gehbehinderten Ehefrau vom Fahrzeug in Richtung Hauseingangstür half, nutzte offenbar ein unbekannter Täter die Gelegenheit und stahl aus dem unverschlossenen Pkw die Handtasche der Seniorin. Dies fiel dem Fahrer auf, als er nach wenigen Augenblicken zum Wagen zurückkehrte. Vom Dieb fehlte da schon jede Spur. In der beigefarbenen Handtasche befand sich neben persönlichen Gegenständen auch der Geldbeutel der Frau. Die Polizei (Telefon 0471/953-4444) ermittelt und bittet um Hinweise. Wer am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Potsdamer Straße zwischen Bütteler Straße und Lessingstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei:

Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps:

- Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind. Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten.

- Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs ermöglichen.

- Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie - sofern verfügbar - eine abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.

Detaillierte Empfehlungen und Informationen zu technischen Sicherungsmöglichkeiten lesen Sie unter anderem hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell