POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Sekundenschlaf: Fahrer kommt von der Straße ab und kollidiert mit Ampelmast

Bremerhaven (ots)

Nicht mehr fahrbereit war der Lieferwagen eines 35-Jährigen, der am Mittwoch, 11. Februar, in Bremerhaven-Wulsdorf mit einem Ampelmast kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf der Weserstraße in Höhe der Zufahrt zu einem großen Möbelhaus. Der 35-Jährige fuhr mit einem Mercedes Sprinter stadteinwärts und kam an der Kreuzung aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit dem Ampelmast, wodurch die Lichtzeichen herunterfielen. Am Fahrzeug des Mannes entstand ebenfalls erheblicher Schaden, unter anderem brach die Vorderachse. Der Unfallverursacher gab gegenüber der Polizei an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein. Darum ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der 35-Jährige wurde zur weiteren Klärung mit dem Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven in ein Krankenhaus gebracht. Der kaputte Mercedes Sprinter musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

