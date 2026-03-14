Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Größerer Polizeieinsatz am Parkhaus Rose

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM(vos). Am Samstagnachmittag kam es am Parkhaus Rose in der Marie-Wagenknecht-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Passant hatte gemeldet, dass in dem Parkhaus zwei Personen mit einer Schusswaffe hantierten. Die Einsatzörtlichkeit wurde daraufhin durch eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei Hildesheim sowie der nahen Bundespolizei Hildesheim aufgesucht und zunächst umstellt. Im Anschluss erfolgte eine Absuche des Parkhauses, bei der zwei Personen festgestellt werden konnten, deren äußere Erscheinung mit der von dem Passanten gegebenen Beschreibung übereinstimmte. Es stellte sich heraus, dass die Personen lediglich mit einem Akkuschrauber Reparaturarbeiten an einem dort geparkten Pkw durchführten. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

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