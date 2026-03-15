Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Verdacht versuchtes Tötungsdelikt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag, 14.03.2026, wurde ein 29-jähriger Mann gegen 19:25 Uhr in der Mellinger Straße in Hildesheim durch einen Messerstich schwer verletzt. Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch durch intensive Ermittlungen ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen das Opfer und dessen Lebensgefährtin in der oben genannten Straße auf den Tatverdächtigen getroffen sein. Dieser habe daraufhin unvermittelt auf das Opfer eingestochen und sei anschließend geflüchtet. Das Opfer wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Parallel dazu wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, die schließlich zur Festnahme des Tatverdächtigen in dessen Wohnung führten.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Informationen folgen am kommenden Montag.

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