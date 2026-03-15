Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Raubdelikt in Spielhalle

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 15.03.2026 gegen 00:10 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielhalle in der Paulistraße in Alfeld. Dieser forderte den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers auf ihm Geld auszuhändigen. Der Mitarbeiter händigte Bargeld aus und der Täter verließ die Spielhalle in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die zu oben genannter Zeit in der Alfelder Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

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