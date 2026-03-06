PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Raub auf Senior in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Wohnung eines 96-jährigen Seniors ereignete sich am Freitagvormittag, 6. März 2026, ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter tatverdächtiger Mann klingelte gegen 10.40 Uhr an dem Mehrfamilienhaus auf der Grillostraße im Stadtteil Schalke. Als der Gelsenkirchener seine Wohnungstür öffnete, wurde er zunächst in ein Gespräch verwickelt. Kurz darauf erschienen zwei weitere unbekannte männliche Tatverdächtige und drangen direkt in die Wohnung ein. Ein Tatverdächtiger hielt dann den Geschädigten fest und zwei weitere Männer durchsuchten die Wohnung des Seniors nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen bezüglich der Tatbeute dauern noch an. Die Tatverdächtigen waren männlich und trugen schwarze Kleidung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder sachdienliche Informationen zu dem Sachverhalt geben können. Diese werden telefonisch unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

