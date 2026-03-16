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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 15.03.26, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungs-einbruch in der Richard-Wagner-Straße. Zunächst öffneten die Unbekannten ein auf Kipp stehendes Fenster. Da dieses aber mit Gittern gesichert war, ließen sie von diesem Vorhaben ab und versuchten nun die Kellertür mit Gewalt zu öffnen. Hierbei wurde die Tür beschädigt, jedoch hielt sie dem Einbruchs-versuch stand. Ein Zeuge beobachtet zum Ein-bruchszeitpunkt zwei Frauen zwischen 16 und 18 Jahren, mit dunkeln, langen Haaren, die aus Rich-tung des Tatortes kamen. Eine weitere Beschrei-bung war dem Zeugen nicht möglich. An der Kellertür entstand ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den zwei Frauen geben können oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kon-taktieren. Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.03.2026 – 03:19

    POL-HI: Brand an Hausfassade

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  • 15.03.2026 – 06:58

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