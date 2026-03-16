Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Während einer Fahrt durch die Hildesheimer Fußgängerzone am 14.03.2026, gegen 05:35 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung eine beschädigte Eingangstür eines Geschäftes fest und nahm den Sachverhalt auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere des Bekleidungsgeschäftes, das sich in der Almsstraße zwischen der Wallstraße und der Straße Hinter dem Schilde befindet, entwendete Bargeld und flüchtete.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 13.03.2026, 17:50 Uhr, und dem 14.03.2026, 05:35 Uhr.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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