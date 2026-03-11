POL-PPKO: Meteoritenfall Güls - Polizei warnt vor unberechtigtem Betreten fremder Grundstücke

Koblenz (ots) - Am Sonntag, dem 08.03.2025 kam es gegen 19.00 Uhr zum Einschlag eines etwa faustgroßen Meteorits in das Dach eines Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Das Ereignis stößt medial nach wie vor auf sehr großes Interesse. Zwischenzeitlich wurden die Besitzansprüche und der weitere Verbleib des Gesteins überprüft. Demnach steht der Fund in dem ...

mehr