PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Nachtrag zum Einschlag eines Meteoritenteils in Koblenz-Güls

Koblenz (ots)

Am Sonntag, dem 08.03.2025 kam es gegen 19.00 Uhr zum Einschlag eines etwa faustgroßen Meteorits in das Dach eines Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Das Ereignis stößt medial nach wie vor auf sehr großes Interesse.

Zwischenzeitlich wurden die Besitzansprüche und der weitere Verbleib des Gesteins überprüft. Demnach steht der Fund in dem konkreten Fall dem Grundstückseigentümer zu, der selbst über den weiteren Verbleib entscheiden kann. Das Gestein, das sich noch in der Verwahrung der Polizei befindet, wird heute übergeben. Ein Kontakt zwischen Eigentümer/-in und verschiedenen Instituten und Behörden wird hergestellt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Person des Eigentümers bzw. der Eigentümerin auch auf Nachfrage keine Angaben machen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 18:51

    POL-PPKO: Koblenz - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

    Koblenz (ots) - Bezug: Unser Pressemeldung von heute, 17.17 Uhr Heute Nachmittag kam es in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental zu einem Polizeieinsatz, bei dem u.a. Kräfte der rheinland-pfälzischen Spezialeinheiten zum Einsatz kamen. Bei dem Einsatz wurde eine männliche Person kurzfristig in ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 17:17

    POL-PPKO: Koblenz - Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

    Koblenz (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental statt. Die Zufahrtsmöglichkeiten in die Schwerzstraße sind von der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße gesperrt. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Zum Grund des Einsatzes können im Moment keine näheren Angaben gemacht werden. Die Polizei berichtet nach Beendigung der Maßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren