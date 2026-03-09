Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

Koblenz (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental statt. Die Zufahrtsmöglichkeiten in die Schwerzstraße sind von der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße gesperrt.

Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Zum Grund des Einsatzes können im Moment keine näheren Angaben gemacht werden.

Die Polizei berichtet nach Beendigung der Maßnahmen unaufgefordert nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell