POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.-ERLEDIGUNG
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute, 10.06 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste, Herr Mohamed R., wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell