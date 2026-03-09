POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.-ERLEDIGUNG

Bad Ems (ots) - Seit dem Abend des 08.03.2026 wird der 71-jährige Mohamed R. vermisst. Zuletzt wurde er in Bad Ems gesehen. Herr R. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Herr R. könnte möglicherweise als Anhalter unterwegs sein. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise - 180 bis 185 cm groß - sehr schlank - graue kurze Haare - kein Schmuck o.ä. - keine Brille Bekleidung: - ...

