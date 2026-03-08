Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl in Fahrradgeschäft

Neuwied (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 02.20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Neuwieder Fahrradgeschäft im Bereich der Allensteiner Straße. Mindestens 3 maskierte Täter entwendeten durch das Einschlagen der Schaufensterscheibe mehrere hochwertige E-Mountainbikes und flüchteten im Anschluss mit einem weißen Transporter. Ein solches Fahrzeug konnte durch Polizeikräfte im Bereich Autobahn A 61 in Fahrtrichtung Süden, Höhe Rastplatz Marienau, aufgenommen werden. Bei der geplanten Kontrolle flüchteten die Insassen aus dem Fahrzeug und versteckten sich im angrenzenden Wald. Trotz einer Vielzahl von Einsatzkräften und dem Einsatz einer Drohne konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Im Fahrzeug befand sich noch das gesamte Stehlgut. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses zuvor im Bereich Ludwigshafen entwendet wurde. Sowohl der Transporter als auch die Diebesbeute wurden spurenschonend sichergestellt und im Anschluss einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen.

Sollte jemand mögliche Feststellungen in Zusammenhang mit diesem Ereignis gemacht haben, Bitte bei der Polizei Neuwied unter der 02631878110 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell