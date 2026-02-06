PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend eine Tankstelle im Schiffenberger Weg. Der bewaffnete Kriminelle erbeutete Bargeld. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Gegen 23 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er Geld aus der Kasse. Nachdem ihm die bedrohte Mitarbeiterin Bargeld ausgehändigte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung stadteinwärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Mitarbeiterin und eine weitere anwesende Zeugin blieben körperlich unverletzt.

Der Gesuchte ist etwa 170-175 cm groß. Er spricht akzentfreies Deutsch und trug bei Tatausführung eine weiße FFP2-Maske. Bei der Tat trug er Arbeitskleidung, konkret eine schwarze Jacke und eine dunkle, wahrscheinlich graue Hose (vermutlich von der Marke "Strauss"). Darunter trug er einen blauen Kapuzenpullover. Er hatte eine schwarze Tüte dabei.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Mann vor oder nach der Tat gesehen? Ist er auf der Flucht im Bereich Schiffenberger Weg aufgefallen? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen?

Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:52

    Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN:Trickdiebe mit schwarzem Audi unterwegs + Schlägerei

    Giessen (ots) - Grünberg: Trickdiebe mit schwarzem Audi unterwegs - Zeugen gesucht Zwei Unbekannte versuchten gestern Morgen in Stangenrod einen Mann zu beklauen. Gegen 10.25 Uhr erschienen sie an der Tür eines Einfamilienhauses in der Stangenröder Straße. Als der Bewohner öffnete, verwickelte ihn einer der Männer in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Dies nutzte ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:03

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Marktplatz + Kettensägen und Äxte gestohlen +

    Giessen (ots) - Butzbach: Einbruch am Marktplatz Am Butzbacher Marktplatz drangen Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (04.02.2026), 18:10 Uhr und Donnerstag (05.02.2026), 08:00 Uhr durch eine Kellertür in ein Geschäft ein. Die Täter ließen unter anderem mehrere Brillen, ein Messgerät und Ferngläser mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:25

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Arztpraxis eingebrochen + beschädigte Schaufensterscheibe

    Giessen (ots) - Wetzlar: In Arztpraxis eingebrochen Zwischen Mittwoch (4. Februar) 19 Uhr und Donnerstag (5. Februar) 1.45 Uhr brachen Diebe in eine Arztpraxis in der Ernst-Leitz-Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Treppenhaus des Gebäudes und öffneten im 1. Obergeschoss gewaltsam die Eingangstür der Praxis. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren