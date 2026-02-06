Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend eine Tankstelle im Schiffenberger Weg. Der bewaffnete Kriminelle erbeutete Bargeld. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Gegen 23 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er Geld aus der Kasse. Nachdem ihm die bedrohte Mitarbeiterin Bargeld ausgehändigte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung stadteinwärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Mitarbeiterin und eine weitere anwesende Zeugin blieben körperlich unverletzt.

Der Gesuchte ist etwa 170-175 cm groß. Er spricht akzentfreies Deutsch und trug bei Tatausführung eine weiße FFP2-Maske. Bei der Tat trug er Arbeitskleidung, konkret eine schwarze Jacke und eine dunkle, wahrscheinlich graue Hose (vermutlich von der Marke "Strauss"). Darunter trug er einen blauen Kapuzenpullover. Er hatte eine schwarze Tüte dabei.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Mann vor oder nach der Tat gesehen? Ist er auf der Flucht im Bereich Schiffenberger Weg aufgefallen? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen?

Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle