Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.

Bad Ems (ots)

Seit dem Abend des 08.03.2026 wird der 71-jährige Mohamed R. vermisst. Zuletzt wurde er in Bad Ems gesehen. Herr R. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen.

Herr R. könnte möglicherweise als Anhalter unterwegs sein.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- 180 bis 185 cm groß - sehr schlank - graue kurze Haare - kein Schmuck o.ä. - keine Brille

Bekleidung:

- Blaue Jeans - Blauer Pullover - Weiße Weste - Dunkelblaue Jacke - Schwarze Wollmütze - Braune Anzugschuhe

Fotos des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/32ctIoO

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Montabaur unter 02602 9226-0 oder die Polizeiinspektion Bad Ems 02603 9700 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell