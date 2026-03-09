PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

Koblenz (ots)

Bezug: Unser Pressemeldung von heute, 17.17 Uhr

Heute Nachmittag kam es in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental zu einem Polizeieinsatz, bei dem u.a. Kräfte der rheinland-pfälzischen Spezialeinheiten zum Einsatz kamen.

Bei dem Einsatz wurde eine männliche Person kurzfristig in Gewahrsam genommen, die sich nach den vorliegenden Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Zudem war nicht auszuschließen, dass die Person Zugriff auf Schusswaffen haben könnte.

Der Betroffene konnte unverletzt angetroffen und zur weiteren Klärung dem Ordnungsamt übergeben werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen sind beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 17:17

    POL-PPKO: Koblenz - Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

    Koblenz (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental statt. Die Zufahrtsmöglichkeiten in die Schwerzstraße sind von der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße gesperrt. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Zum Grund des Einsatzes können im Moment keine näheren Angaben gemacht werden. Die Polizei berichtet nach Beendigung der Maßnahmen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:19

    POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.-ERLEDIGUNG

    Koblenz (ots) - Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute, 10.06 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste, Herr Mohamed R., wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle - O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:06

    POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.

    Bad Ems (ots) - Seit dem Abend des 08.03.2026 wird der 71-jährige Mohamed R. vermisst. Zuletzt wurde er in Bad Ems gesehen. Herr R. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Herr R. könnte möglicherweise als Anhalter unterwegs sein. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise - 180 bis 185 cm groß - sehr schlank - graue kurze Haare - kein Schmuck o.ä. - keine Brille Bekleidung: - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren