POL-PPKO: Koblenz - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

Bezug: Unser Pressemeldung von heute, 17.17 Uhr

Heute Nachmittag kam es in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental zu einem Polizeieinsatz, bei dem u.a. Kräfte der rheinland-pfälzischen Spezialeinheiten zum Einsatz kamen.

Bei dem Einsatz wurde eine männliche Person kurzfristig in Gewahrsam genommen, die sich nach den vorliegenden Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Zudem war nicht auszuschließen, dass die Person Zugriff auf Schusswaffen haben könnte.

Der Betroffene konnte unverletzt angetroffen und zur weiteren Klärung dem Ordnungsamt übergeben werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen sind beendet.

