Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 14-Jährige Sumeja R. vermisst

Andernach (ots)

Seit Montag, 09.03.2026, wird die 14-jährige Sumeja R. aus Andernach vermisst. Sie verließ das elterliche Haus gegen 15 Uhr. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung:

   -	Schwarze Leggings -	Leoparden-Oberteil -	Beiger Mantel -	157 cm 
groß -	Schlank -	Spricht akzentfrei deutsch

Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Hy1mCkZ

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 103-53113 oder 0261 92156-390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

