POL-PPKO: 14-Jährige Sumeja R. vermisst
Andernach (ots)
Seit Montag, 09.03.2026, wird die 14-jährige Sumeja R. aus Andernach vermisst. Sie verließ das elterliche Haus gegen 15 Uhr. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Beschreibung:
- Schwarze Leggings - Leoparden-Oberteil - Beiger Mantel - 157 cm groß - Schlank - Spricht akzentfrei deutsch
Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Hy1mCkZ
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 103-53113 oder 0261 92156-390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
