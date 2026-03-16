Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überprüfung der Fahrtüchtigkeit auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Kräfte der Autobahnpolizei Hildesheim Schwerpunktkontrollen im Rahmen der "Verkehrssicherheitswoche Speed - Alkohol und Drogen" auf der BAB 7 durchgeführt. Das Ziel der Kontrollaktion war es, die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen und präventive Gespräche zu führen.

Hierzu richteten die Beamten Sonntagnacht zwischen 21:30 Uhr und 03:00 Uhr Kontrollstellen an den Tank- und Rastanlagen Hildesheimer Börde Ost, Harz Ost und Harz West ein. Dort wurden insbesondere mit Berufskraftfahrern Gespräche geführt, um sie für die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Mehrere Fahrer sprachen die Kräfte währenddessen proaktiv an und führten eine präventive Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch.

Insgesamt wurden 67 Kraftfahrzeuge und ihre Fahrer kontrolliert. Gegen 21 Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

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