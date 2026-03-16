Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Krankenfahrstuhl in Alfeld entwendet

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 16.03.2026, in der Zeit zwischen 08:50-09:05 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von einem Krankenfahrstuhl in der Göttinger Str..

Der 68-jährige Geschädigte hatte den Krankenfahrstuhl vor seiner Wohnanschrift abgestellt und war zum o.a. Zeitraum, für lediglich eine Viertelstunde, abwesend. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Krankenfahrstuhl offensichtlich entwendet wurde. Der Krankenfahrstuhl ist von der Marke "Envoy", hat die Farbe schwarz/rot und verfügt über kein Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

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