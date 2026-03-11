PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hoppstädten-Weiersbach

Birkenfeld/Nahe (ots)

Am Montag, den 02.03.2026 gegen 07:10 Uhr kam es in Hoppstädten-Weiersbach in der Hauptstraße, in Höhe der Bäckerei Seibert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Dienstweiler. Hierbei kam dieser auf die Fahrbahnseite eines entgegenkommenden PKW, sodass der PKW ausweichen musste und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidierte. Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 18:47

    POL-PDTR: Fahrraddiebstahl auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Im Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026 wurde aus einer Fahrradgarage des Umweltcampus in Hoppstädten ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein älteres Herren Mountainbike der Marke Bergamont. Der Rahmen ist schwarz und mit einem großen Aufkleber der Herstellermarke versehen. Es hat eine schwarze Frontfedergabel und eine hohe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren