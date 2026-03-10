Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Im Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026 wurde aus einer Fahrradgarage des Umweltcampus in Hoppstädten ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein älteres Herren Mountainbike der Marke Bergamont. Der Rahmen ist schwarz und mit einem großen Aufkleber der Herstellermarke versehen. Es hat eine schwarze Frontfedergabel und eine hohe Sattelstütze. Der Geschädigte ist der Meinung, dass das Fahrrad noch im Bereich Hoppstädten bewegt wird. Täterhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.

