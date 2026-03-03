PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren trotz Fahrverbots und unter Betäubungsmitteleinfluss - Täuschungsversuch aufgedeckt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag, den 02.03.2026 wollten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland um 11:25 Uhr einen Transporter kontrollieren. Kurz vor der Kontrolle an der Debstedter Straße in Langen konnten die Beamten beobachten, dass ein Fahrerwechsel durchgeführt wurde.

Bei der Kontrolle des tatsächlichen Fahrzeugführers, ein 28-jähriger Bremerhavener, ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte. Dies wurde durch einen freiwilligen Vortest bestätigt. Zusätzlich konnte der Fahrzeugführer den Beamten keinen Führerschein aushändigen. Der Grund hierfür war ein rechtskräftiges dreimonatiges Fahrverbot. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung sowie Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

