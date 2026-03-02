Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Ferienhaus in Geestland - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 28.02.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026, 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus in der Langener Straße, nahe der Straße Birkengrund im Ortsteil Debstedt.

Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Ob und was hierbei entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in dieser Zeit gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

