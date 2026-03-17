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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Einfamilienhauses in Eberholzen - zwei Schwerverletzte

Hildesheim (ots)

Sibbesse OT Eberholzen (msc) - Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in der Wendernstraße im Ortsteil Eberholzen sind am Montagabend (16.03.2026) zwei Männer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner Feuerschein am brandbetroffenen Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort unternahm der 63-jährige Hausbewohner zunächst eigene Löschversuche. Dabei erlitt er schwere Brandverletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und wird dort intensivmedizinisch betreut.

Ein 67-jähriger Nachbar eilte dem Hausbewohner zu Hilfe und kollabierte in Folge dessen. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde er zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr befand sich der Brandherd im Keller des Hauses. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Das Brandobjekt konnte bislang noch nicht durch die Polizei betreten werden. Belastbare Angaben zur Brandursache sind daher derzeit nicht möglich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 120 Einsatzkräften. Während des Einsatzes verletzte sich zudem ein 51-jähriger Feuerwehrmann leicht am Knie und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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