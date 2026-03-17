Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Auseinandersetzung am Hockenheimer Bahnhof - Zeugen und Geschädigte gesucht

Hockenheim (ots)

Am Mittwoch (11. März) 2026 ist es am Bahnhof Hockenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Zuvor soll der 27-jährige Tatverdächtige zwei jugendliche Mädchen angesprochen haben.

Gegen 15:49 Uhr befand sich der Geschädigte in der Gleisüberführung vom Bahnsteig 2 zum Vorplatz. Hier wurde er auf den 27-jährigen kosovarisch-libanesischen Staatsangehörigen aufmerksam, welcher mit zwei Krücken in der Hand ebenfalls die Überführung nutzte. Dieser suchte Kontakt zu den zwei augenscheinlich jugendlichen Mädchen, schrie sie im weiteren Verlauf laut an und baute sich drohend vor diesen auf. Die Jugendlichen wirkten eingeschüchtert. Als der Geschädigte eingriff, um den beiden Mädchen zu helfen, kam es zu Bedrohungshandlungen durch den Tatverdächtigen. Diese verlagerten sich in Richtung Kiosk und Parkplatz.

Die Jugendlichen entfernten sich in der Zwischenzeit vom Bahnhof und konnten durch den Geschädigten nicht mehr angetroffen werden.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Zeugen des Vorfalls. Zudem werden die beiden jugendlichen Mädchen gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0721 - 120 160 in Verbindung zu setzen.

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