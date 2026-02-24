Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Moment der Unachtsamkeit führt zu Diebstahl im Zug

Mannheim (ots)

Am Montagmittag (23. Februar) kam es in einem ICE auf der Strecke von Frankfurt am Main nach Mannheim zu einem Diebstahl.

Gegen 15 Uhr verließ ein 47-jähriger deutscher Staatsangehöriger während der Fahrt kurzzeitig seinen Sitzplatz, um ein Telefonat zu führen. Diese Gelegenheit nutzte eine 28-jährige Deutsche aus: Sie begab sich zu dem unbeaufsichtigten Platz und entwendete eine größere Bargeldsumme sowie ein Paar Kopfhörer, die der Geschädigte dort zurückgelassen hatte.

Als der Mann bemerkte, dass sich die Frau an seinem Sitzplatz aufhielt, kehrte er umgehend dorthin zurück. Die Kopfhörer konnte er kurze Zeit später auf dem Boden liegend wieder auffinden.

Nach Ankunft des Zuges im Mannheimer Hauptbahnhof durchsuchten alarmierte Kräfte der Bundespolizei den Bereich rund um die Sitzplätze. Dabei entdeckten sie einen Großteil des entwendeten Bargeldes, das in einem Aschenbecher versteckt worden war.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei der Tatverdächtigen zudem Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser auf.

Gegen die 28-Jährige wurden Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die Bundespolizei rät dazu, Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen Sie diese eng am Körper (beispielsweise in Jackeninnentaschen). Wenn Sie während der Zugfahrt ihren Sitzplatz verlassen, können Sie Reisende bitten, ihre Gegenstände im Auge zu behalten. Am besten halten Sie sich jedoch in Blicknähe zu ihrem Platz auf. Nähere Hinweise zum sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

