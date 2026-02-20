Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Korrektur des Tatzeitraums -Unbekannte stehlen Buntmetall mit Wert im sechsstelligen Bereich - Zeugenaufruf

Karlsruhe-Bulach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe:

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/6215671) entwendete bislang unbekannte Täterschaft auf dem Gelände des Umspannwerks in Karlsruhe-Bulach (Lohwiesenweg) insgesamt circa 16 Tonnen Kupferkabel. Die mutmaßliche Schadenshöhe beläuft sich auf rund 185.000 Euro.

Entgegen der ersten Meldung muss der Tatzeitraum korrigiert werden. Demnach haben die ersten Ermittlungen ergeben, dass das Buntmetall in der Zeit zwischen Freitag (6. Februar) und Montag (9. Februar) entwendet wurde.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum korrigierten Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0721 - 120 160 in Verbindung zu setzen.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Pressestelle Manuel Graulich E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pressestelle Julia Busse E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de Telefon: 0721 112016 103

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell