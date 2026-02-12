Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte stehlen Buntmetall mit Wert im sechsstelligen Bereich - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe:

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Montag (9. Februar) und Dienstag (10. Februar) auf dem Gelände des Umspannwerks in Karlsruhe-Bulach insgesamt circa 16 Tonnen Kupferkabel. Die mutmaßliche Schadenshöhe beläuft sich auf rund 185.000 Euro.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe die Ermittlungen wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0721 - 120 160 in Verbindung zu setzen.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Pressestelle Manuel Graulich E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pressestelle Julia Busse E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de Telefon: 0721 112016 103

