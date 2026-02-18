PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mehrere unbefugte Gleisüberschreitungen am Bahnhof Schwetzingen - Die Bundespolizei warnt

Schwetzingen (ots)

Am Dienstagabend (17. Februar) kam es Bahnhof Schwetzingen zu mehreren unbefugten Gleisüberschreitungen. Die Bundespolizei warnt vor solchen Handlungen.

In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr überschritten fünf Personen unbefugt die Gleise. Die 16- bis 25-Jährigen wollten somit schneller von einem Gleis zum anderen gelangen.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten die Personen vor Ort. Diese blicken nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen entgegen.

Die Bundespolizei warnt davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten und fahren auch außerhalb des ausgeschilderten Fahrplans. Nicht selten werden diese zu spät wahrgenommen. Schwere oder gar tödliche Unfälle sind häufig die Folge. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

