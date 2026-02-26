Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Neuer Ein- und Ausreiseprozess für Drittstaatsangehörige am Verkehrslandeplatz Mannheim - Einführung Entry/Exit-System

Mannheim (ots)

Nach der europa- und bundesweiten stufenweise Inbetriebnahme des Entry/Exit System (EES) am 12. Oktober 2025, wird nun auch am Verkehrslandeplatz Mannheim seit dem 25. Februar 2026 das EES der Europäischen Union schrittweise eingeführt. Dieses neue digitale System ersetzt ab Mitte April 2026 die bisherigen manuellen Passstempelungen durch eine Erfassung von Ein- und Ausreisedaten sowie biometrischen Informationen von Drittstaatsangehörigen.

Das EES erfasst digital, wann und wo Reisende aus Nicht-EU-Staaten den Schengenraum betreten und verlassen. Dabei werden die biometrischen Daten der Fingerabdrücke sowie des Gesichtsbildes aufgenommen. Diese technologischen Neuerungen ermöglichen eine lückenlose und fälschungssichere Kontrolle und verbessern gleichzeitig die Sicherheit an den europäischen Außengrenzen.

Das neue System ergänzt die bestehenden Kontrollverfahren, ohne dass sich für Passagiere aus der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz etwas ändert. Es betrifft ausschließlich Drittstaatsangehörige, die zu einem touristischen Kurzaufenthalt in das Schengen-Gebiet ein- und ausreisen.

Weitere Informationen über das EES sowie die neuen Abläufe für Reisende sind auf der Website der Bundespolizei unter https://bundespolizei.de/travel abrufbar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell