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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Vorläufige Festnahme nach Diebstahlsdelikten: Polizei sucht Geschädigte

Hildesheim (ots)

Lamspringe (dro) - Am Samstag, den 14.03.2026, kam es im Lamspringer Ortsteil Neuhof zur vorläufigen Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann wurde nach einem Hinweis eines Geschädigten nach einem Einbruch in einer Gartenlaube angetroffen und durch eingesetzte Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen wurde bei dem Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Derzeit werden Zusammenhänge zu ähnlichen Taten geprüft. Bei dem aufgefundenen Diebesgut handelt es sich unter anderem um ein hellblaues E-Bike der Marke Focus, Münzen sowie Sammlermünzen, Schmuck, eine Kettensäge im Koffer, einen Beutel mit einem Bunsenbrenner sowie einen Beutel mit Medikamenten. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, die Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen machen können oder diese als ihr Eigentum wiedererkennen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05063/901 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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