Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter flüchtet vor Ladendetektiv

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Montag, 16.03.2026, kam es kurz vor 18:00 Uhr in einem Supermarkt in der Gravelottestraße zu einem Vorfall mit einem bislang unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein Mann während seines Aufenthaltes im Markt durch ein auffälliges Verhalten auf. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, wurde er von einem Ladendetektiv auf nicht bezahlte Waren angesprochen. In der Folge reagierte der Unbekannte verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf schubste er den Ladendetektiv zur Seite und ergriff anschließend die Flucht. Der Täter konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

185cm groß

30-35 Jahre

schlanke Statur

dunkle Haare

struppiger Vollbart

Cappy

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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