Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in KiTa

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bub) - In der Zeit vom 15.03.2026, 15:30 Uhr bis zum 16.03.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte im Astrid-Lindgren-Weg in Nordstemmen. Unbekannte Täter brachen die Türen auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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