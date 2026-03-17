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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in KiTa
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bub) - In der Zeit vom 15.03.2026, 15:30 Uhr bis zum 16.03.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte im Astrid-Lindgren-Weg in Nordstemmen. Unbekannte Täter brachen die Türen auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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