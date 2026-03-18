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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht
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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Polizei sucht Eigentümer von zwei sichergestellten Fahrrädern, die bislang nicht zugeordnet werden konnten.

Zum einen handelt es sich dabei um ein Herrenrad der Marke Koga in schwarz mit lilafarbener Sprayfarbe.

Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Giant, Modell X2000,Fahr in silber/blau.

Bilder beider Räder sind an diese Pressemitteilung angehängt. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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