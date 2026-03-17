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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zur Täterfestnahme in Greimerath nach Verfolgungsfahrt

Kell am See / Greimerath (ots)

Am Montagvormittag, 16. März, gegen 10:45 Uhr, brachen zwei Männer in Kell am See in ein Wohn- und Geschäftshaus ein. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallten die Tatverdächtigen kurz später in Greimerath und konnten dort schließlich von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Wir berichteten: https://s.rlp.de/J1gEkod

Am Dienstagnachmittag, 17. März, wurden alle drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete in allen Fällen die Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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