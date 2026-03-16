Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in Kell am See: Täterfestnahmen in Greimerath nach Verfolgungsfahrt

Kell am See / Greimerath (ots)

Am Montagvormittag, 16. März, gegen 10:45 Uhr, brachen zwei Männer in Kell am See in ein Wohn- und Geschäftshaus ein und stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeld-Betrag. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Kellerfenster Zugang zum Haus.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Eigentümerin noch im Haus auf. Als sie den Einbruch bemerkte, verließ sie umgehend das Haus und rief ihren Ehemann an, der wiederum die Polizei informierte. Als die Täter flüchteten, verfolgte das Ehepaar sie zunächst zu Fuß, bis die Männer zu einem Fahrer in einen weißen Renault stiegen und davonfuhren.

Beamte der Polizeiinspektion Saarburg entdeckten das Fluchtfahrzeug bei Greimerath und nahmen die Verfolgung auf. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt verunfallten die Tatverdächtigen kurz später in Greimerath und konnten dort schließlich von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Zwei der drei Männer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Vorführung bei einem Ermittlungsrichter ist für Dienstag, 17. März, geplant.

Im Einsatz waren Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Hermeskeil, Saarburg und des Kriminaldauerdienstes aus Trier sowie Rettungskräfte. Ein besonderer Dank gilt auch dem mutigen Ehepaar, das die Täter in sicherer Distanz verfolgte, Fotos machte und eine detaillierte Beschreibung des Fluchtfahrzeugs abgab und damit maßgeblich zur Festnahme der Tatverdächtigen beitrug.

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