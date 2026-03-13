PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf B50

B50 Monzelfeld (ots)

Am 13.03.2026, um 22:04 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B50 zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Longkamp gemeldet. Das Fahrzeug befuhr hierbei die Fahrbahn in Richtung Hunsrück, bewegte sich dabei aber nach Wittlich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Falschfahrt ohne besondere Vorkommnisse beendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden. Zur Aufklärung und Sicherung anderer Verkehrsteilnehmer waren die Polizeien Bernkastel, Wittlich, Morbach und die Autobahnpolizei Schweich im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich

06502/9165-0
pastschweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren