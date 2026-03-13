Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf B50

B50 Monzelfeld (ots)

Am 13.03.2026, um 22:04 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B50 zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Longkamp gemeldet. Das Fahrzeug befuhr hierbei die Fahrbahn in Richtung Hunsrück, bewegte sich dabei aber nach Wittlich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Falschfahrt ohne besondere Vorkommnisse beendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden. Zur Aufklärung und Sicherung anderer Verkehrsteilnehmer waren die Polizeien Bernkastel, Wittlich, Morbach und die Autobahnpolizei Schweich im Einsatz.

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