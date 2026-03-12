PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 13. Motorradsymposium 2026 - jetzt anmelden und mitfahren!

POL-PPTR: 13. Motorradsymposium 2026 - jetzt anmelden und mitfahren!
  • Bild-Infos
  • Download

Bitburg (ots)

Das Polizeipräsidium Trier lädt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern von Samstag, dem 2. Mai, bis Sonntag, dem 3. Mai 2026, zum 13. internationalen Motorradsymposium ein.

Unterstützt wird die Polizei hierbei unter anderem von den Polizeien aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz, DEKRA, ADAC, DRK, der Eifel Tourismus GmbH, der Kreisverkehrswacht Bitburg-Prüm sowie erfahrenen Fahrlehrern aus dem Eifelkreis.

Das Symposium verfolgt das Ziel, die Motorradsicherheit zu erhöhen und die hohe Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern in der Eifel zu verringern. Dies wollen wir mit unserer Konzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" erreichen.

Es referieren ein Techniker der DEKRA, ein Verkehrssicherheitsexperte des ADAC Mittelrhein und das DRK. Über den Tag verteilt haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, unter Anleitung von Fahrlehrern praktisch zu üben, um die Handhabung Ihres Motorrades zu verbessern. Dazu ist es erforderlich, dass mit dem eigenen Motorrad angereist und Schutzbekleidung getragen wird. Ganztägig wird es außerdem mehrere Infostände rund um das Thema Motorradfahren geben. Die Gebühr für die Teilnahme am Symposium inklusive Verpflegung beträgt 23,50EUR pro Person. Sie erfolgt unter gebührender Vorsicht und unter Haftungsausschluss des Veranstalters. Der Veranstaltungsort ist das Hotel Euvea, Bitburger Straße 21, 54673 Neuerburg.

Für eine Teilnahme bitte unter folgendem Link anmelden: https://s.rlp.de/jR0MC

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 12. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 12. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. März: L32, Bitburg; B50 Longkamp; Dauwelshausen; B52, Hermeskeil; B50, Longkamp Dienstag, 17. März: A64, Mesenich; B51, Trier; B53, Trier-Pfalzel; B51, Konz Mittwoch, 18. März: B53, Briedel; B51, Bitburg; B418, Edingen; B51, Welschbillig; B50n ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:00

    POL-PPTR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Weniger Straftaten, hohe Aufklärungsquote

    Trier (ots) - "Die Polizeiliche Kriminalstatistik bildet eine verlässliche Grundlage, um die Kriminalitätslage sachlich und über längere Zeiträume hinweg einzuordnen. Sie macht Entwicklungen transparent und ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung." Das erklärte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling als er gestern zusammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren