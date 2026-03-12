Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 13. Motorradsymposium 2026 - jetzt anmelden und mitfahren!

Bitburg (ots)

Das Polizeipräsidium Trier lädt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern von Samstag, dem 2. Mai, bis Sonntag, dem 3. Mai 2026, zum 13. internationalen Motorradsymposium ein.

Unterstützt wird die Polizei hierbei unter anderem von den Polizeien aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz, DEKRA, ADAC, DRK, der Eifel Tourismus GmbH, der Kreisverkehrswacht Bitburg-Prüm sowie erfahrenen Fahrlehrern aus dem Eifelkreis.

Das Symposium verfolgt das Ziel, die Motorradsicherheit zu erhöhen und die hohe Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern in der Eifel zu verringern. Dies wollen wir mit unserer Konzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" erreichen.

Es referieren ein Techniker der DEKRA, ein Verkehrssicherheitsexperte des ADAC Mittelrhein und das DRK. Über den Tag verteilt haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, unter Anleitung von Fahrlehrern praktisch zu üben, um die Handhabung Ihres Motorrades zu verbessern. Dazu ist es erforderlich, dass mit dem eigenen Motorrad angereist und Schutzbekleidung getragen wird. Ganztägig wird es außerdem mehrere Infostände rund um das Thema Motorradfahren geben. Die Gebühr für die Teilnahme am Symposium inklusive Verpflegung beträgt 23,50EUR pro Person. Sie erfolgt unter gebührender Vorsicht und unter Haftungsausschluss des Veranstalters. Der Veranstaltungsort ist das Hotel Euvea, Bitburger Straße 21, 54673 Neuerburg.

Für eine Teilnahme bitte unter folgendem Link anmelden: https://s.rlp.de/jR0MC

