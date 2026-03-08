Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen

Bacharach (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes aufgrund eines Vorfalls mit freilaufenden Hunden wurden Beamte der PI Bingen am 08.03.2026 gegen 14 Uhr zu den Rheinanlagen nach Bacharach gerufen. Vor Ort konnte bei der Sachverhaltsaufnahme geklärt werden, dass es sich bei den beteiligten Hunden um jene eines 62-jährigen Mannes handelte, welcher in der Vergangenheit bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da weder der Hundehalter noch die Hunde vor Ort festgestellt werden konnte, ergab sich im Rahmen weiterer Ermittlungen, dass der 62-jährige sich auch am heutigen Tag vor dem Eintreffen der Beamten mit seinem PKW von der Örtlichkeit entfernt hatte. Da der Mann noch immer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn erneut ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, gleichzeitig wurde ihm die Einziehung seines PKW bei erneutem Auftreten angedroht.

